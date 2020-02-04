Инициатива США по Ближнему Востоку не отвечает позиции ЕС - Боррель

Инициатива США по урегулированию палестино-израильского конфликта расходится с позицией Европейского союза по этому вопросу, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Чтобы построить справедливый и прочный мир, неразрешенные вопросы об окончательном статусе должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами. Это включает, в частности, вопросы, связанные с границами, статусом Иерусалима, безопасностью и вопросом беженцев", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз ценит трансатлантическое партнерство и все усилия по поиску мирного разрешения израильско-палестинского конфликта, но напомнил, что ЕС привержен решению о сосуществовании двух государств, основанном на границах 1967 года с эквивалентными обменами территориями, которые могут быть согласованы сторонами путем переговоров.
"Инициатива США, представленная 28 января, отклоняется от этих международно согласованных параметров", - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что Европейский союз призывает обе стороны вернуться к переговорному процессу и воздерживаться от любых односторонних действий, противоречащих международному праву, которые могут усугубить напряженность.
"Мы особенно обеспокоены заявлениями о перспективах аннексии Иорданской долины и других частей Западного берега (реки Иордан - ИФ). Согласно международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, ЕС не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года", - заявил глава европейской дипломатии.
По его словам, шаги в направлении такой аннексии, в случае если они будут предприняты, не останутся без реакции.
Боррель пообещал, что Европейский союз будет и впредь поддерживать "все усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом". ЕС будет взаимодействовать с обеими сторонами, с региональными и международными партнерами.
"В этом контексте Европейский союз вновь заявляет о своей фундаментальной приверженности безопасности Израиля, в том числе в отношении нынешних и возникающих угроз в регионе", - сказано в заявлении высокого представителя ЕС.
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