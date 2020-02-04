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Регион 04.02.2020 20:04

Боррель подтвердил в Тегеране намерение ЕС сохранить СВПД

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе согласны не следовать строго регламентированным срокам действия механизма урегулирования споров, они хотят спасти СВПД, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Тегеране.

"Мы ожидаем некоторых позитивных шагов с ядерной стороны, а иранцы ожидают некоторых позитивных аспектов с экономической стороны. Это то, с чем мы постараемся разобраться в ближайшие недели", - сказал глава дипломатии ЕС, отвечая во вторник на вопросы на пресс-конференции в ходе своего визита в Иран.

Он уточнил, что речь может идти о неделях или большем сроке, потому что "мы все согласны не соблюдать жесткий срок, который заставил бы нас обратиться в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций".

"Это самое важное, что я могу сказать по этому поводу. Мы хотим начать процесс, который не положит конец СВПД, а который сохранит ему жизнь", - заверил Боррель.

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Тэги: ЕС, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]