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СНГ 04.02.2020 19:43

Путин просил Белоруссию налаживать отношения с США - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин советовал ему быть помягче с американцами и налаживать с США отношения.

По информации пресс-службы президента Белоруссии, во время рабочей поездки в Добруш (Гомельская обл.) президент рассказал журналистам о посещении Путиным США. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения", - процитировала пресс-служба слова Лукашенко.

"Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?" - добавил президент Белоруссии.

Ранее в тот же день Лукашенко выразил удивлением озабоченностью Москвы по поводу визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео и заявил, что это никак не навредило России.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]