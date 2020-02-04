Путин просил Белоруссию налаживать отношения с США - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин советовал ему быть помягче с американцами и налаживать с США отношения.
По информации пресс-службы президента Белоруссии, во время рабочей поездки в Добруш (Гомельская обл.) президент рассказал журналистам о посещении Путиным США. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения", - процитировала пресс-служба слова Лукашенко.
"Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?" - добавил президент Белоруссии.
Ранее в тот же день Лукашенко выразил удивлением озабоченностью Москвы по поводу визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео и заявил, что это никак не навредило России.
Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане
Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе
Цены на нефть растут на фоне проведения заседания технического комитета ОПЕК+, Brent на уровне $54,7 за баррель
Азербайджан на 7 лет освобождает от пошлин импорт запчастей для сборки автомобилей
Транснефть подписала долгосрочный контракт на поставку тяговых электродвигателей для "Ласточек"
Швейцария, Норвегия и Исландия вошли в топ-3 самых дорогих стран для жизни - рейтинг
Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ
Грузию в январе посетило 124,5 тыс. туристов из Азербайджана, рост на 35%
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в панели на тему «Финансы-банк»
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе