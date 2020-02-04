Путин просил Белоруссию налаживать отношения с США - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин советовал ему быть помягче с американцами и налаживать с США отношения.

По информации пресс-службы президента Белоруссии, во время рабочей поездки в Добруш (Гомельская обл.) президент рассказал журналистам о посещении Путиным США. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения", - процитировала пресс-служба слова Лукашенко.

"Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?" - добавил президент Белоруссии.

Ранее в тот же день Лукашенко выразил удивлением озабоченностью Москвы по поводу визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео и заявил, что это никак не навредило России.