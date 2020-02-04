Боррель признал незначительную эффективность механизма расчетов с Ираном INSTEX

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе постараются получить максимальную пользу от специального механизма расчетов с Ираном - INSTEXЮ, заявил во вторник в Тегеране высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы постараемся максимально использовать INSTEX. Я должен признать, что до сих пор INSTEX не был способен осуществлять значительные транзакции, но мы будем использовать INSTEX настолько, насколько сможем", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в ходе своего визита в Иран.

Он также ответил на вопрос о его отношении к предложениям обновить ядерную сделку и включить в нее такие вопросы, как ракетные программы Ирана.

"Некоторые голоса просили расширить сферу действия сделки и ввести новые аспекты. Но это не мое дело как координатора (СВПД - ИФ). Координатор сделки является координатором сделки. Если кто-то хочет расширить сделку, хорошо, сделайте это", - парировал Боррель.

"Моя работа в качестве координатора заключается в менеджменте одобренной сделки, а не той, которая может быть одобрена. Я думаю, что первая цель - сохранить эту сделку. Я понимаю разочарование, но для этого (сохранения СВПД - ИФ) мы должны подготовить с обеих сторон лучшую имплементацию плана", - объяснил высокий представитель ЕС.