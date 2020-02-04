Узбекистан принял 250 своих граждан, прибывших из Китая

В Узбекистан чартерным рейсом доставлена из КНР первая группа граждан республики.
Прибывшие в Ташкент чартерным рейсом авиакомпании "Узбекские авиалинии" из Пекина пассажиры чувствуют себя нормально, жалоб на здоровье нет, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.
"Всего из Китая прибыло 250 граждан Узбекистана. В пути их сопровождали медики и специалисты-вирусологи. По предварительной информации, у пассажиров нет признаков вирусной пневмонии, жалоб на здоровье не поступало", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, все прибывшие из Китая будут 14 дней находится на карантине.
Как сообщалось, в Ташкенте и Ташкентской области подготовлены специальные оснащенные всем необходимым медицинские учреждения, где и будут размещены приехавшие из КНР.
По последним данным посольства республики в Пекине, в Ухане, где началась вспышка коронавируса, находятся более 80 гражданин Узбекистана, которых планируется вывезти 5 февраля.
Узбекистан из-за распространения коронавируса с 1 февраля приостановил авиасообщение с КНР. МИД республики рекомендовал воздерживаться от поездок в Китай, а Госкомтуризм предложил туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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