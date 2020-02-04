Лавров: поступает информация о развертывании турецких войск в Идлибе, начале боевых столкновений между ними и сирийской армией

Российские военные отслеживают ситуацию в Идлибе, откуда поступает информация о столкновениях турецких и сирийских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".

Он отметил, что по данным Генштаба ВС РФ, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях.

"Поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально. Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов", - подчеркнул министр.

Ранее турецкие власти сообщили, что накануне под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - семь военных и один мирный житель.

Со своей стороны глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Издание "Сабах" сообщало, что после этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции. Вечером 3 января руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что Турция не прислала своих военнослужащих для совместного с подразделениями российской военной полиции патрулирования на севере Сирии.