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Бизнес и законодательство 04.02.2020 20:14

Азербайджан на 7 лет освобождает от пошлин импорт запчастей для сборки автомобилей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ставки экспортных и импортных таможенных пошлин, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно решению, импорт запасных частей для промышленной сборки автомобилей на 7 лет освобождается от таможенных пошлин.

Данное решение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЗАПЧАСТИ, ИМПОРТ, ТАРИФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]