Азербайджан на 7 лет освобождает от пошлин импорт запчастей для сборки автомобилей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ставки экспортных и импортных таможенных пошлин, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Согласно решению, импорт запасных частей для промышленной сборки автомобилей на 7 лет освобождается от таможенных пошлин.
Данное решение вступит в силу с 1 марта 2020 года.
А. Мамедов
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