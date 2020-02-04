Азербайджан на 7 лет освобождает от пошлин импорт запчастей для сборки автомобилей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ставки экспортных и импортных таможенных пошлин, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно решению, импорт запасных частей для промышленной сборки автомобилей на 7 лет освобождается от таможенных пошлин.

Данное решение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

А. Мамедов