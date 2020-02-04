Цены на нефть растут на фоне проведения заседания технического комитета ОПЕК+, Brent на уровне $54,7 за баррель

Цены на нефть растут во вторник, после того как эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $54,7 за баррель, что на $0,26 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,80%) - до $50,51 за баррель.

По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во вторник, средние темпы роста на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с из-за вспышки коронавируса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на делегата.

Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с. По оценке ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн б/с, во втором квартале - до 0,77 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,18 млн б/с. Рост спроса должен восстановиться во втором полугодии.

Главный финансовый директор BP Брайан Гилвари, в свою очередь, заявил в эфире телеканала CNBC, что сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. б/с. Международное энергетическое агентство ранее прогнозировало, что в текущем году потребление нефти в мире вырастет на 1,2 млн б/с. По словам Гилвари, рост спроса будет "здоровым", находясь в пределах от 700 тыс. до 800 тыс. б/с. Он отметил, что движение цен будет зависеть от действий ОПЕК.

Как сообщает Bloomberg, во вторник к обсуждениям технического комитета ОПЕК+ присоединился посол КНР постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь.

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на март, но после заседания технического комитета может быть принято решение о проведении досрочной встречи в феврале.

На рынке снова наблюдается положительная динамика "на фоне ожиданий, что недавнее движение цен вызовет реакцию предложения ОПЕК+", считает нефтяной аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Он отметил, что на повестке дня может быть сокращение предложения.