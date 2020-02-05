Проведение честных президентских выборов в Белоруссии может стать фактором смягчения санкций - посол Британии

Проведение в Белоруссии президентских выборов, соответствующих демократическим стандартам, может стать фактором смягчения европейских санкций, заявила посол Великобритании в Белоруссии Жаклин Перкинс.

"Конечно, если президентские выборы будут прозрачными, открытыми, честными и соответствовать демократическим стандартам, то это послужит фактором принятия нашего решения (по смягчению или отмене санкционного режима - ИФ)", - сказала она агентству "Интерфакс-Запад".

По словам дипломата, Великобритания планирует наблюдать за предстоящими выборами президента Белоруссии. "Мы планируем направить несколько наблюдателей за выборами, скорее всего через ОБСЕ", - отметила она.

При этом Перкинс напомнила, что Великобритания и после Brexit сохраняет санкционный режим в отношении Белоруссии, введенный ЕС. "То, что мы вышли из Евросоюза, не означает, что наша точка зрения изменилась, мы продолжаем думать похожим образом", - добавила посол.

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. В ноябре глава государства Александр Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента. "Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал Лукашенко.