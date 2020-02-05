В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов

Значительная часть ресторанов Пекина приостановила работу из-за вспышки нового типа коронавируса, сообщает в среду газета Global Times со ссылкой на данные управления города по рыночному регулированию.

Так, в китайской столице остаются открытыми около 11,5 тыс. ресторанов, что равно примерно 13% от их общего числа.

Многие компании приостановили работу на территории Китая из-за вспышки коронавируса. Так, свои офисы в Китае закрыла Google, Toyota и General Motors продлили новогодние каникулы для работников до 9 февраля. Половину своих кофеен в Китае временно закрыла компания Starbucks.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева затем заявила, что МВФ уверен в стабильности и устойчивости китайской экономики в условиях эпидемии коронавируса в Китае, и поддерживает усилия властей страны в области преодоления вызываемых ею проблем.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае началась в конце прошлого года. Всего заболели более 24 тыс. человек, 491 человек скончался.