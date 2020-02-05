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Дальнее зарубежье 05.02.2020 17:02

США через СМИ пытаются шантажировать немецких партнеров "Северного потока 2" - политолог Рар

Появившиеся в немецкой прессе утечки относительно введения Вашингтоном новых санкций против "Северного потока 2" фактически указывают на попытки шантажа со стороны США немецких партнеров, считает научный директор Германо-российского форума, политолог Александр Рар.

США могут принять новые санкции против "Северного потока 2", если РФ будет пытаться достроить газопровод, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне", - говорится в публикации. По мнению автора, в этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ. "Все это может произойти очень быстро, говорят источники, возможно еще в феврале или марте", - пишет издание.

"С одной стороны, такая версия выглядит спекулятивной и алармистской. Но в Берлине ее сейчас активно обсуждают. По сути, то, о чем пишет автор статьи, означает беспрецедентное давление Вашингтона на Германию. Очевидно, что США - теперь далеко уже не тот добрый "дядя Сэм", которые ранее гладил европейцев по головке. Совершенно очевидно, что такая позиция Вашингтона, будь она объявлена официально, стала бы крайне унизительной для Берлина", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

"Это сигнал, что на Трампа пытаются оказать мощное давление со стороны Конгресса для создания максимальных препятствий проекту "Северный поток 2". В свою очередь, Трамп понимает, что если уступит такому нажиму, то это самым негативным образом скажется на российско-американских отношениях, в том числе, взаимодействии с Москвой там, где американцы рассчитывают на Россию", - сказал собеседник агентства.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" . В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" планировался на конец 2019 года. Однако принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" вынудили швейцарскую компанию Allseas остановить прокладку магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

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Тэги: РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, СЕВПОТОК2


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