Сирийская армия дает боевикам в Идлибе последний шанс сложить оружие

Сирийское военное командование предупредило экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие, сообщает в среду портал "Аль-Масдар".
"Наши вооруженные силы стремятся дать последний шанс боевикам, а также -спасти жизни оказавшимся под осадой мирных жителей. Армейские подразделения в регионе (в Идлибе - ИФ) получили приказ дать возможность тем, кто решит не опираться на турецкую помощь, сложить оружие", - пояснил источник в сирийских вооруженных силах.
В настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе. Считается, что ближайшая задача военных - восстановить контроль над городом Саракиб, через который проходит стратегически важная автомагистраль.
Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.
Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.
"Если до конца февраля силы режима Асада не отступят от наблюдательных пункты ВС Турции в Идлибе, то Турция будет вынуждена сделать это собственными силами", - приводят в среду слова Эрдогана турецкие СМИ.
Эрдоган, говоря о сирийской армии, подчеркнул, что без поддержки РФ Дамаск беззащитен в воздухе, а без Ирана - и на суше.
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