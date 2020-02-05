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Дальнее зарубежье 05.02.2020 17:32

Сирийская армия дает боевикам в Идлибе последний шанс сложить оружие

Сирийское военное командование предупредило экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие, сообщает в среду портал "Аль-Масдар".

"Наши вооруженные силы стремятся дать последний шанс боевикам, а также -спасти жизни оказавшимся под осадой мирных жителей. Армейские подразделения в регионе (в Идлибе - ИФ) получили приказ дать возможность тем, кто решит не опираться на турецкую помощь, сложить оружие", - пояснил источник в сирийских вооруженных силах.

В настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе. Считается, что ближайшая задача военных - восстановить контроль над городом Саракиб, через который проходит стратегически важная автомагистраль.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

"Если до конца февраля силы режима Асада не отступят от наблюдательных пункты ВС Турции в Идлибе, то Турция будет вынуждена сделать это собственными силами", - приводят в среду слова Эрдогана турецкие СМИ.

Эрдоган, говоря о сирийской армии, подчеркнул, что без поддержки РФ Дамаск беззащитен в воздухе, а без Ирана - и на суше.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, УЛЬТИМАТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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