Путин и Лукашенко обсудят не только поставки энергоресурсов, но и углубление интеграции - посол РФ в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят не только торговлю энергоресурсами, но и процессы углубления интеграции между двумя странами, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего, входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше - согласование дорожных карт (по интеграции - ИФ)", - сказал Мезенцев в среду журналистам в Минске, комментируя темы переговоров президентов.
"Давайте дождемся итогов встречи президентов. Мы понимаем, что в двусторонней повестке дня стоит ряд важнейших вопросов, - отметил посол. - Это дальнейшее развитие этапов союзного строительства, это представление новых рубежей взаимодействия регионов, удивительного и очень конкретного взаимодействия областей Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, которое дает достаточно быстрые результаты".
Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил о планируемой в конце недели встрече с Путиным в контексте сложной ситуации с поставками нефти и газа в Белоруссию. В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в отношениях: поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. куб. м).
Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. куб. м. Белорусская сторона также говорила, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но российская сторона ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.
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