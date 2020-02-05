Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8758 RUR   0.0269 GBR   2.2128 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.61 -0.50 Brent 53.96 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.02.2020 16:16

Путин и Лукашенко обсудят не только поставки энергоресурсов, но и углубление интеграции - посол РФ в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят не только торговлю энергоресурсами, но и процессы углубления интеграции между двумя странами, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего, входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше - согласование дорожных карт (по интеграции - ИФ)", - сказал Мезенцев в среду журналистам в Минске, комментируя темы переговоров президентов.

"Давайте дождемся итогов встречи президентов. Мы понимаем, что в двусторонней повестке дня стоит ряд важнейших вопросов, - отметил посол. - Это дальнейшее развитие этапов союзного строительства, это представление новых рубежей взаимодействия регионов, удивительного и очень конкретного взаимодействия областей Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, которое дает достаточно быстрые результаты".

Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил о планируемой в конце недели встрече с Путиным в контексте сложной ситуации с поставками нефти и газа в Белоруссию. В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в отношениях: поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. куб. м).

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. куб. м. Белорусская сторона также говорила, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но российская сторона ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА, ТЕМЫ


Похожие новости


Лукашенко: Белоруссия предлагает РФ сотрудничество, а ее хотят "по-византийски по голове ударить" Лукашенко: Россия обещала Белоруссии внутрироссийские цены на газ Встречу президентов РФ и Белоруссии планируется провести в России 7 февраля - Песков Лукашенко о цене на российский газ для Белоруссии: Нас кинули Россия закрывает для Белоруссии рынок продуктов питания, чтобы унизить - Лукашенко Лукашенко объяснил конфликт с РФ требованием Москвы платить за нефть цену выше мировой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]