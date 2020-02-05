Дорoгие читатели

К нам в редакцию обратилась наш читатель Ламия Гулиева. Её маленькой дочери Селин диагностировали ЮММЛ (Ювенильный Миеломоноцитарный Лейкоз). Ребёнку всего 2 года.

Лейкоз достаточно редкое заболевание, но ЮММЛ составляет около 1-2% всех случаев лейкоза в детском возрасте. Другими словами шанс заболеть один на миллионы. Российские врачи в Санкт-Петербуге утверждают, что "стандартного протокола химиотерапии для лечения этой формы лейкоза не существует". Шанс у ребенка выжить есть только при трансплантации костного мозга.

Родители уже связались с лучшими врачами в России, а также с фондами и с зарубежными клиниками.

В России родителям называют вероятность успешного лечения — около 30%. Это звучит почти как приговор. Но в городе Фрайбург в медицинском Центре Германии есть профессор, посвятивший свою карьеру борьбе с ЮММЛ. Со всего мира родители везут своих детей к ней. Статистика дает надежду — 70% успеха. И после месяца переписок она согласилась принять Селин на лечение. И назвала примерную сумму лечения — 250 000 - 300 000 евро.

250 000 - 300 000 евро составляет примерно 470 000 - 560 000 манат, это не учитывая транспортировку, доп лекарства и другие расходы. У семьи этих денег нет. Обращение в российские благотворительные фонды к успеху не привели.

От лица всей семьи Селин мама девочки обращается к добрым людям за помощью собрать эти деньги. Родственники надеются, что по капле соберут эти деньги. Даже минимальные переводы, даже ваш пост или помочь к кому-то обратиться может очень помочь, помочь этому ребенку улыбаться дальше.

Все документы, счета, переписки прикреплены к этой новости.

Для помощи: из Азербайджана:

Наличными: (MilliÖn, Красные терминалы):

1. Banklar - Bank Respublika - hesab nömrəsi 380194402479711702, Şəxsiyyət vəsiqəsi: 14865121 (Sədaqət)

С пластиковой карты:

1. Через сайт Million.az и Hesab.az: Banklar - Bank Respublika - hesab nömrəsi 380194402479711702, Şəxsiyyət vəsiqəsi: 14865121 (Sədaqət)

2. Card-to-Card: 5335 9935 0242 4204, Sadagat Hasanova

Для помощи из России:

Сбербанк - по номеру Карты

Получатель: Кулиева Ламия

4276 5500 4432 8170

KIWI кошелёк: Получатель: Кулиев Сеймур

+79602859000

PayPal по ссылке:

paypal.me/seymur78

Другие страны:

Intermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA. SWIFT: BKTRUS33. Beneficiary Bank: Bank Respublika OJSC, Baku / Azerbaijan, SWIFT: BRESAZ22. Beneficiary: Sadaqat Hasanova, IBAN: AZ71BRES00381184002479711701

Номер дяди (Tural, Azərbaycan): +994 55 288 35 30

Номер папы ребенка в России (Seymur Quliyev, Rusiya): +79215999080

#поможемСелин

Номер дяди (Tural, Azərbaycan): +994 55 288 35 30

Номер папы ребенка в России (Seymur Quliyev, Rusiya): +79215999080

#поможемСелин