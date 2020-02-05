Дорoгие читатели

К нам в редакцию обратилась наш читатель Ламия Гулиева. Её маленькой дочери Селин диагностировали ЮММЛ (Ювенильный Миеломоноцитарный Лейкоз). Ребёнку всего 2 года.
Лейкоз достаточно редкое заболевание, но ЮММЛ составляет около 1-2% всех случаев лейкоза в детском возрасте. Другими словами шанс заболеть один на миллионы. Российские врачи в Санкт-Петербуге утверждают, что "стандартного протокола химиотерапии для лечения этой формы лейкоза не существует". Шанс у ребенка выжить есть только при трансплантации костного мозга.
Родители уже связались с лучшими врачами в России, а также с фондами и с зарубежными клиниками.
В России родителям называют вероятность успешного лечения — около 30%. Это звучит почти как приговор. Но в городе Фрайбург в медицинском Центре Германии есть профессор, посвятивший свою карьеру борьбе с ЮММЛ. Со всего мира родители везут своих детей к ней. Статистика дает надежду — 70% успеха. И после месяца переписок она согласилась принять Селин на лечение. И назвала примерную сумму лечения — 250 000 - 300 000 евро.
250 000 - 300 000 евро составляет примерно 470 000 - 560 000 манат, это не учитывая транспортировку, доп лекарства и другие расходы. У семьи этих денег нет. Обращение в российские благотворительные фонды к успеху не привели.
От лица всей семьи Селин мама девочки обращается к добрым людям за помощью собрать эти деньги. Родственники надеются, что по капле соберут эти деньги. Даже минимальные переводы, даже ваш пост или помочь к кому-то обратиться может очень помочь, помочь этому ребенку улыбаться дальше.
Все документы, счета, переписки прикреплены к этой новости.
Для помощи: из Азербайджана:
Наличными: (MilliÖn, Красные терминалы):
1. Banklar - Bank Respublika - hesab nömrəsi 380194402479711702, Şəxsiyyət vəsiqəsi: 14865121 (Sədaqət)
С пластиковой карты:
1. Через сайт Million.az и Hesab.az: Banklar - Bank Respublika - hesab nömrəsi 380194402479711702, Şəxsiyyət vəsiqəsi: 14865121 (Sədaqət)
2. Card-to-Card: 5335 9935 0242 4204, Sadagat Hasanova
Для помощи из России:
Сбербанк - по номеру Карты
Получатель: Кулиева Ламия
4276 5500 4432 8170
KIWI кошелёк: Получатель: Кулиев Сеймур
+79602859000
PayPal по ссылке:
paypal.me/seymur78
Другие страны:
Intermediary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA. SWIFT: BKTRUS33. Beneficiary Bank: Bank Respublika OJSC, Baku / Azerbaijan, SWIFT: BRESAZ22. Beneficiary: Sadaqat Hasanova, IBAN: AZ71BRES00381184002479711701
Номер дяди (Tural, Azərbaycan): +994 55 288 35 30
Номер папы ребенка в России (Seymur Quliyev, Rusiya): +79215999080
#поможемСелин
Номер дяди (Tural, Azərbaycan): +994 55 288 35 30
Номер папы ребенка в России (Seymur Quliyev, Rusiya): +79215999080
#поможемСелин
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