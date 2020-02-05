Минск и Москва в конце недели проведут переговоры по поставкам и ценам на нефть и газ - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия и Россия в конце текущей недели проведут переговоры по поставкам и формированию цен на российские нефть и газ для республики, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"В конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ", - проинформировал Ляшенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - добавил он.