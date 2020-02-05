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СНГ 05.02.2020 16:33

Минск и Москва в конце недели проведут переговоры по поставкам и ценам на нефть и газ - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия и Россия в конце текущей недели проведут переговоры по поставкам и формированию цен на российские нефть и газ для республики, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"В конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ", - проинформировал Ляшенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]