Минск и Москва в конце недели проведут переговоры по поставкам и ценам на нефть и газ - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия и Россия в конце текущей недели проведут переговоры по поставкам и формированию цен на российские нефть и газ для республики, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
"В конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ", - проинформировал Ляшенко, которого цитирует госагентство "БелТА".
"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - добавил он.
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