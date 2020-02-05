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05.02.2020 16:43

Владельцам карт Visa Platinum банка ВТБ (Азербайджан) доступна новая услуга чат-консьерж

Банк ВТБ (Азербайджан) первый на банковском рынке страны предоставляет своим клиентам-держателям платежных карт Visa Platinum круглосуточный сервис чат-консьерж. Данная услуга позволяет владельцам карт за короткое время решать ряд повседневных вопросов:

· Поиск контактов любых учреждений

· Справочная информация о разных событиях

· Бронирование столика в ресторанах

· Заказ еды, цветов, лекарств и др.

· Поиск товаров и услуг

· Организация путешествий

· Покупка билетов

· Подбор и бронь отелей

· Помощь в возвращении утерянного багажа

· Аренда трансферов, жилья, авто и др.

Для владельцев карт Visa Platinum банка ВТБ (Азербайджан) услуга чат-консьерж бесплатна. Владельцы карт могут обратиться виртуальному помощнику посредством мессенджеров Viber и Telegram. Услуга доступна на азербайджанском, русском, английском и грузинском языках. Для того, чтобы подключиться к услуге достаточно обратиться в любой из офисов ВТБ (Азербайджан), а также посредством WhatsAppпо номеру +99455 2140986 или сайта банка.

Контакты консьержа можно получить, отсканировав QR-код:

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]