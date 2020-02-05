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ТЭК 05.02.2020 16:43

Азеригаз планирует в 2020г газифицировать свыше 80 сел и 40 жилых массивов в Азербайджане

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2020 году газифицировать за счет госинвестиций свыше 80 сел и 40 жилых массивов в 51 районе страны, говорится в общении ПО.

«Из госбюджета Азербайджана на 2020 год компании SOCAR в рамках государственных инвестиций планируется выделить 130 млн манатов на газификацию сельских и жилых массивов, ранее не получавших газ. В настоящее время список пунктов, подлежащих газификации, конкретизируется. По первичным данным, программа газификации на 2020 год охватит свыше 80 сел и 40 жилых массивов в 51 районе», - говорится в информации.

По данным Азеригаз, в программу текущего года также будут включены работы по газификации городка для 101 семьи вынужденных переселенцев, размещенной в Саатлинском районе Азербайджана. «Таким образом, будет полностью завершен процесс газификации аналогичных городков», - отмечается в сообщении.

Азеригаз также планирует в 2020 году довести уровень газификации новых жилых массивов в Баку до 100%. Первый этап этих работ, включающий 22 новых массива, начался в 2019 году и продолжается в настоящее время. В столичных пригородах планируется газифицировать 34 новых жилых массива. В это число входят и 16 жилых массивов, газифицированных в рамках первый этапа.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец 2019 года уровень газификации в Азербайджане составляет 96%. В минувшем году газифицировано 92 населенных пункта.

В 2019 году общее число абонентов в категории население составляет 2,3 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]