Минск хочет получать нефть из Казахстана беспошлинно - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия заинтересована в беспошлинной поставке нефти из Казахстана, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Думаю, оно (соглашение о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию - ИФ) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусский понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", - сказал Ляшенко в среду, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что скорее всего, поставки нефти из Казахстана в Белоруссию будут идти трубопроводным транспортом.

Ляшенко также сообщил, что делегация концерна "Белнефтехим" направится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Ранее визит делегации "Белнефтехима" в Казахстан на текущей неделе анонсировал глава министерства энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

В октябре 2019 года Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

Позже, 29 января, президент Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику.

Первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков 28 января сообщил, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Белоруссию через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.

"Нет, мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Беларусь через систему "Дружба" была инициативой Беларуси. Поэтому считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусью и Россией", - сказал Журебеков.

"Мы сейчас обсуждаем поставки железнодорожные. Может быть (нефтепровод - ИФ) "Атырау-Самара" и может быть система "Дружба", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.

Белоруссия заинтересована в беспошлинной поставке нефти из Казахстана, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Думаю, оно (соглашение о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию - ИФ) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусский понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", - сказал Ляшенко в среду, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что скорее всего, поставки нефти из Казахстана в Белоруссию будут идти трубопроводным транспортом.