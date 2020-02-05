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Финансы 05.02.2020 17:13

Суверенные бонды Азербайджана привлекательны на ожиданиях восстановления рейтинга до инвестиционного уровня

Аналитики «ВТБ Капитал» считают суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня.

Лучший результат в сегменте суверенного долга России и ближнего зарубежья во вторник показали украинские и азербайджанские бумаги, в то время как остальные "бенчмарки" закрылись в отрицательной зоне вслед за ростом доходностей казначейских облигаций США, констатируют аналитики "ВТБ Капитал".

Азербайджанские AZERBJ 32 (YTM 3,34%) и AZERBJ 24 (YTM 2,57%) подорожали на 0,4 пп и 0,3 пп, опустившись в доходности на 4 б.п. и 7 б.п. соответственно. «Мы считаем суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня», - подчеркивается в обзоре.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]