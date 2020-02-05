Суверенные бонды Азербайджана привлекательны на ожиданиях восстановления рейтинга до инвестиционного уровня

Аналитики «ВТБ Капитал» считают суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня.
Лучший результат в сегменте суверенного долга России и ближнего зарубежья во вторник показали украинские и азербайджанские бумаги, в то время как остальные "бенчмарки" закрылись в отрицательной зоне вслед за ростом доходностей казначейских облигаций США, констатируют аналитики "ВТБ Капитал".
Азербайджанские AZERBJ 32 (YTM 3,34%) и AZERBJ 24 (YTM 2,57%) подорожали на 0,4 пп и 0,3 пп, опустившись в доходности на 4 б.п. и 7 б.п. соответственно. «Мы считаем суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня», - подчеркивается в обзоре.
А.Азизов
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