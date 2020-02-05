Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции орденом «Дружбы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мовлуда Чавушоглу орденом «Dostluq» («Дружба»).

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Чавушоглу награжден орденом «за особые заслуги в укреплении сотрудничества и дружбы между Азербайджаном и Турцией».

А.Азизов