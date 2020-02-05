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Внешняя политика 05.02.2020 17:21

Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции орденом «Дружбы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мовлуда Чавушоглу орденом «Dostluq» («Дружба»).

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Чавушоглу награжден орденом «за особые заслуги в укреплении сотрудничества и дружбы между Азербайджаном и Турцией».

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]