Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции орденом «Дружбы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении главы МИД Турции Мовлуда Чавушоглу орденом «Dostluq» («Дружба»).
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Чавушоглу награжден орденом «за особые заслуги в укреплении сотрудничества и дружбы между Азербайджаном и Турцией».
А.Азизов
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