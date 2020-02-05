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Происшествия 05.02.2020 17:24

Лондонский суд отклонил апелляцию супруги экс-главы МБА

Высокий суд Лондона вновь отклонил апелляционную жалобу Замиры Гаджиевой - супруги отбывающего тюремное заключение экс-главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, сообщают британские СМИ.

«Трое судей отклонили апелляцию Гаджиевой. Ордер ей был выписан еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции – Верховном суде», - отмечают британские СМИ.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

В начале октября 2018 года Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть NCA.

Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.

Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

МБА создан в 1992 года и является крупнейшим банком Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: СУД, БАНКИР, СУПРУГА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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