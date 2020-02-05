Лондонский суд отклонил апелляцию супруги экс-главы МБА

Высокий суд Лондона вновь отклонил апелляционную жалобу Замиры Гаджиевой - супруги отбывающего тюремное заключение экс-главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, сообщают британские СМИ.
«Трое судей отклонили апелляцию Гаджиевой. Ордер ей был выписан еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции – Верховном суде», - отмечают британские СМИ.
Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.
В начале октября 2018 года Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть NCA.
Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.
Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.
МБА создан в 1992 года и является крупнейшим банком Азербайджана.
А.Мамедов
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