Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оптимальным состав нового правительства с точки зрения достижения национальных целей развития, и подчеркнул, что у кабинета министров "нет ни минуты на раскачку".
"Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался. Здесь есть и люди, которые готовили все решения в течение предыдущих, как минимум, полутора лет, работали над подготовкой национальных целей развития, над инструментарием в виде национальных проектов. А есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на своих прежних должностях были вовлечены в эту работу", - сказал Путин, подводя итоги совещания с членами правительства.
Поэтому, подчеркнул президент, "считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку". "Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу и все в материале", - отметил Путин.
Он заявил, что ждет от правительства "конкретной работы по каждому из обозначенных направлений".
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