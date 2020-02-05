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СНГ 05.02.2020 17:31

Путин назвал состав правительства оптимальным и не оставил ему "ни минуты на раскачку"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оптимальным состав нового правительства с точки зрения достижения национальных целей развития, и подчеркнул, что у кабинета министров "нет ни минуты на раскачку".

"Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался. Здесь есть и люди, которые готовили все решения в течение предыдущих, как минимум, полутора лет, работали над подготовкой национальных целей развития, над инструментарием в виде национальных проектов. А есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на своих прежних должностях были вовлечены в эту работу", - сказал Путин, подводя итоги совещания с членами правительства.

Поэтому, подчеркнул президент, "считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку". "Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу и все в материале", - отметил Путин.

Он заявил, что ждет от правительства "конкретной работы по каждому из обозначенных направлений".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]