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Дальнее зарубежье 05.02.2020 21:14

Боррель в четверг отправляется в США с первым визитом в качестве главы дипломатии ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит США 6-7 февраля, сообщила в среду в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Это будет первый визит Жозепа Борреля в Соединенные Штаты в качестве высокого представителя ЕС, заместителя председателя Еврокомиссии", - отмечается в коммюнике ЕВС.

Во время своего пребывания в Вашингтоне Боррель встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, советником по национальной безопасности Робертом О`Брайеном и старшим советником президента Джаредом Кушнером.

"Эти встречи предоставят возможность для продвижения внешнеполитического диалога между ЕС и США и должны быть особенно сосредоточены на путях укрепления трансатлантических отношений", - говорится в сообщении ЕВС.

В нем также сказано, что в ходе этих встреч Боррель будет "обсуждать текущие вопросы внешней политики и искать совместные решения на основе приверженности многосторонности и базирующегося на правилах международного порядка".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]