Президент Кубы приедет на 75-летие Великой Победы в Москву - Лавров

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Символично и то, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома нацизма. Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз", - сказал Лавров в интервью информационному агентству "Пренса Латина".
Он напомнил, что 8 мая Россия и Куба отметят 60-летие восстановления дипломатических отношений.
"Сегодня Куба - приоритетный партнер России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Наше разноплановое взаимодействие, основанное на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов, устремлено в будущее. Взаимная нацеленность на укрепление российско-кубинского стратегического партнерства подтверждается в ходе регулярных контактов на высшем и высоком уровне", - подчеркнул глава МИД РФ.
Алиев вручил Чавушоглу орден Dostluq
Совет Европы деградирует – президент Азербайджана
В Бишкеке с нетерпением ждут визита президента Азербайджана – глава МИД Кыргызстана
США рассмотрят вопрос о возможных санкциях в связи с работой "Роснефти" в Венесуэле - советник Трампа
Роснефть и Индия создадут рабочую группу для согласования вхождения индийских партнеров в "Восток Ойл"
США считают Кипр ключевым игроком в развитии энергетики на востоке Средиземноморья - госдеп
В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных
Более 50 человек госпитализированы после крушения самолета в Стамбуле
Около $700 млн необходимы в ближайшие месяцы для борьбы с коронавирусом - ВОЗ
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Владельцам карт Visa Platinum банка ВТБ (Азербайджан) доступна новая услуга чат-консьерж
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе