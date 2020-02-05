Президент Кубы приедет на 75-летие Великой Победы в Москву - Лавров

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Символично и то, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома нацизма. Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз", - сказал Лавров в интервью информационному агентству "Пренса Латина".

Он напомнил, что 8 мая Россия и Куба отметят 60-летие восстановления дипломатических отношений.

"Сегодня Куба - приоритетный партнер России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Наше разноплановое взаимодействие, основанное на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов, устремлено в будущее. Взаимная нацеленность на укрепление российско-кубинского стратегического партнерства подтверждается в ходе регулярных контактов на высшем и высоком уровне", - подчеркнул глава МИД РФ.