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СНГ 05.02.2020 21:45

Президент Кубы приедет на 75-летие Великой Победы в Москву - Лавров

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Символично и то, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома нацизма. Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз", - сказал Лавров в интервью информационному агентству "Пренса Латина".

Он напомнил, что 8 мая Россия и Куба отметят 60-летие восстановления дипломатических отношений.

"Сегодня Куба - приоритетный партнер России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Наше разноплановое взаимодействие, основанное на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов, устремлено в будущее. Взаимная нацеленность на укрепление российско-кубинского стратегического партнерства подтверждается в ходе регулярных контактов на высшем и высоком уровне", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]