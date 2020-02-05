Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8758 RUR   0.0269 GBR   2.2128 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.61 -0.50 Brent 53.96 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.02.2020 22:05

Иран в связи со "сделкой века" США будет помогать палестинским вооруженным группам - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, критикуя план США по ближневосточному урегулированию ("сделка века"), в среду заявил, что Тегеран будет оказывать помощь палестинским вооруженным группировкам.

"Палестинские военизированные организации поднимутся и будут сопротивляться. К счастью, это сопротивление в западной части Азии не ограничивается палестинцами, а затрагивает широкую область, и оно ежедневно растет. Иран считает своим долгом поддерживать палестинские группы и поможет им, как сможет", - цитирует слова Хаменеи агентство "Мехр".

По словам аятоллы, лучший способ решить палестинскую проблему - избрать правительство путем голосования среди всех выходцев из Палестины в мире, включая мусульман, христиан и иудеев. Однако Хаменеи призвал исключить из голосования "иммигрантов, поселившихся на оккупированных землях" в Палестине.

Также он подверг критике план США и выразил уверенность в его провале.

"Американский заговор со "сделкой века" умрет до того, как скончается (президент США Дональд - ИФ) Трамп", - подчеркнул Хаменеи.

Он отметил, что в этом плане судьба палестинцев была решена за их спиной. Аятолла добавил, что также не стоит обращать внимание на поддержку этого плана со стороны лидеров некоторых арабских государств. По словам Хаменеи, "они некомпетентны и не имеют уважения среди собственных народов".

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества.

В минувшую субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


"Сделка века" США никогда не будет претворена в жизнь - Хаменеи США злятся на Иран из-за умения Тегерана противостоять Вашингтону - аятолла Хаменеи Гибель украинского самолета - ужасная трагедия, но враги Ирана пытаются использовать ее в своих целях, заявил аятолла Хаменеи Иран не желает навредить жителям Израиля, но хочет смены режима в стране - Хаменеи Хаменеи призвал протестующих в Ираке и Ливане добиваться своих требований законными методами Иран не стал создавать ядерное оружие, несмотря на наличие подобных возможностей - Хаменеи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]