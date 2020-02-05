Наращивание санкционного давления США на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа противоречит международному праву - Лавров

Американская политика наращивания санкционного давления на "неугодные" Вашингтону страны Латинской Америки противоречит принципам международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим, что попытки США переформатировать латиноамериканский регион под свои геополитические интересы нацелены на смещение "неугодных режимов" на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа", - сказал министр в интервью информагентству "Пренса Латина" перед поездкой на Кубу, в Мексику и Венесуэлу.

"В преддверии президентских выборов Белый дом наращивает санкционное давление на те государства, которые сохраняют свою национальную независимость, суверенитет и самобытность. Такая линия, носящая ярко выраженный антигуманный характер, противоречит общепризнанным принципам международного права, включая Устав ООН", - отметил Лавров.

Говоря об американских санкциях в отношении Кубы, министр напомнил: "Снятие моратория на действие третьего экстерриториального раздела закона Хелмса-Бэртона, запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме столичного, рестрикции против транспортных компаний, работающих с островом, многочисленные визовые и финансовые ограничения, развернутая кампания против кубинских врачей - все это вызывает осуждение и отторжение со стороны подавляющего большинства мирового сообщества".

"Повторюсь: санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека - ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане", - заявил Лавров.

"Рассматриваем введение все новых ограничительных мер как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности. Категорически не приемлем данные шаги и выражаем солидарность с кубинскими друзьями. Настойчиво призываем к полноформатной отмене финансово-экономической блокады для обеспечения полноценного социально-экономического развития страны, реализации на деле принципа суверенного равенства государств и обеспечения законных прав кубинских граждан", - сказал российский министр.