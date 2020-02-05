Около $700 млн необходимы в ближайшие месяцы для борьбы с коронавирусом - ВОЗ

Всемирной организации здравоохранения необходимо около $700 млн для предоставления помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса, сообщил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы запускаем План стратегической готовности и реагирования для того, чтобы поддерживать страны в предотвращении, выявлении и диагностировании последующей передачи (коронавируса - ИФ) - заявил Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ.

"Мы запрашиваем $675 млн для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев. $60 млн от этой суммы (пойдет - ИФ) на финансирование операций ВОЗ, остальная сумма - для тех стран, которые подвергаются особому риску", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что организация, в свою очередь, выделила $9 млн из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Гебрейесус призвал международное сообщество инвестировать в новый план.

"Мы понимаем, что люди обеспокоены и взволнованы - и это вполне справедливо. Но сейчас не время для страха - время для рациональных, основанных на фактах действий и инвестиций, пока мы имеем окно возможностей для того, чтобы взять под контроль вспышку (коронавируса - ИФ)", - подчеркнул Гебрейесус.

В ВОЗ завили, 80% инфицированных на данный момент приходится на китайскую провинцию Хубэй, 99% - на Китай в целом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.