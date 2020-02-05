Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8758 RUR   0.0269 GBR   2.2128 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.61 -0.50 Brent 53.96 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 05.02.2020 20:53

В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиры эвакуированы

Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.

По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.

Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines и выполнял рейс из Измира.

На борту самолета находились 177 человек и шесть членов экипажа. В результате инцидента есть пострадавшие - их доставили в близлежащий госпиталь.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место событий пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, САМОЛЕТ, ЧП


Похожие новости


Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 Рекордное количество туристов посетило Стамбул с начала года Избирком Турции отказался проводить пересчет голосов на избирательных участках Стамбула Эрдоган сообщил о возможном изменении статуса собора Святой Софии Военный вертолет разбился близ Стамбула - СМИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]