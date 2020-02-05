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Сенаторы: судебный процесс в рамках импичмента президенту США посеял еще больший раздор

Американские сенаторы считают, что судебное разбирательство в рамках процедуры импичмента Трампу не проходило должным образом из-за предвзятости как республиканцев, так и демократов, сообщило в среду издание The Hill.

"Сенату должно быть стыдно за степень предвзятости, которая была представлена", - заявила сенатор-республиканец Лиза Мурковски.

"Мы не можем быть величайшим совещательным органом в то время, как начинаем с того, что занимаемся рассылкой писем в СМИ, а не собираемся вместе для того, чтобы установить параметры судебного процесса и добросовестно провести переговоры, как нам стоило бы поступать", - добавила Мурковски.

В то же время сенатор-демократ Ричард Блументал заявил, что процесс судебного разбирательства привел к резкой поляризации позиций республиканской и демократической партий.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл в свою очередь отметил, что "горячка (вокруг импичмента - ИФ) привела к самой скомканной, наименее честной и наименее тщательной процедуре импичмента за всю американскую историю".

О расколе между республиканцами, которых представляет Трамп, и демократами, свидетельствует тот факт, что во вторник во время выступления президента США Дональда Трампа с обращением к народу некоторые его реплики республиканцы встречали вставанием, одобрительным гулом и бурными аплодисментами, в то время как демократы не поднимались со своих мест и хранили молчание.

На среду в Сенате запланировано финальное голосование по статьям импичмента.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в Сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле.

Демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: США, СЕНАТ, ИМПИЧМЕНТ, РАЗДОР


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