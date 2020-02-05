Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8758 RUR   0.0269 GBR   2.2128 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.61 -0.50 Brent 53.96 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.02.2020 21:52

В Бишкеке с нетерпением ждут визита президента Азербайджана – глава МИД Кыргызстана

Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков заявил, что в Бишкеке с нетерпением ждут визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Такое заявление Айдарбеков сделал в среду в Баку на встрече с Алиевым, сообщает сайт президента Азербайджана.

«Несмотря на свой плотный график, вы нашли время, чтобы встретиться и обсудить в первую очередь перспективы азербайджано-кыргызских отношений. В прошлом году во время Саммита глав тюркоязычных государств в Баку у вас состоялась очень важная двусторонняя встреча с нашим президентом, в ходе которой вы наметили конкретные перспективные, актуальные договоренности, которые на сегодняшний день мы исполняем», - сказал Айдарбеков, слова которого приводятся в сообщении.

Среди них глава МИД выделил договоренность о строительстве кыргызско-азербайджанской школы, кыргызско-азербайджанского парка дружбы в Бишкеке. «У нас 24 декабря прошлого года состоялась закладка капсулы школы, а 10 января - закладка капсулы парковой зоны. Это самая престижная у нас точка в городе. Мы с нетерпением ждем Вашего официального визита в Кыргызскую Республику», - подчеркнул Айдарбеков.

Алиев, в свою очередь, отметил успешное двустороннее взаимодействие. «Я считаю, что прошлый год был успешным в деле развития двусторонних отношений между нашими странами. И на этот год также намечены важные мероприятия в деле укрепления сотрудничества. Для нас Кыргызстан очень близкая страна, и мы хотим наращивать двустороннее взаимодействие. Так что думаю, что в этом году вы определите со своим коллегой те мероприятия, которые должны совместно осуществить», - добавил он.

Президент Азербайджана также подчеркнул важность сотрудничества между тюркоязычными государствами. «Очень много инициатив было выдвинуто в последнее время и в плане политического взаимодействия, экономической интеграции и деятельности в сфере культуры, образования. И Фонд создан, и академия действует. Так что мы наполняем содержанием нашу работу», - сказал Алиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КЫРГЫЗСТАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Азербайджана провел встречу с главой МИД Кыргызстана Президент Кыргызстана прилетел в Баку для участия в саммите Тюркского совета Жээнбеков ждет начала реализации совместных проектов между Азербайджаном и Кыргызстаном Президент Кыргызстана в октябре посетит Азербайджан для участия в саммите ССТГ Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Кыргызстана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]