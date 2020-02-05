В Бишкеке с нетерпением ждут визита президента Азербайджана – глава МИД Кыргызстана

Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков заявил, что в Бишкеке с нетерпением ждут визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Такое заявление Айдарбеков сделал в среду в Баку на встрече с Алиевым, сообщает сайт президента Азербайджана.

«Несмотря на свой плотный график, вы нашли время, чтобы встретиться и обсудить в первую очередь перспективы азербайджано-кыргызских отношений. В прошлом году во время Саммита глав тюркоязычных государств в Баку у вас состоялась очень важная двусторонняя встреча с нашим президентом, в ходе которой вы наметили конкретные перспективные, актуальные договоренности, которые на сегодняшний день мы исполняем», - сказал Айдарбеков, слова которого приводятся в сообщении.

Среди них глава МИД выделил договоренность о строительстве кыргызско-азербайджанской школы, кыргызско-азербайджанского парка дружбы в Бишкеке. «У нас 24 декабря прошлого года состоялась закладка капсулы школы, а 10 января - закладка капсулы парковой зоны. Это самая престижная у нас точка в городе. Мы с нетерпением ждем Вашего официального визита в Кыргызскую Республику», - подчеркнул Айдарбеков.

Алиев, в свою очередь, отметил успешное двустороннее взаимодействие. «Я считаю, что прошлый год был успешным в деле развития двусторонних отношений между нашими странами. И на этот год также намечены важные мероприятия в деле укрепления сотрудничества. Для нас Кыргызстан очень близкая страна, и мы хотим наращивать двустороннее взаимодействие. Так что думаю, что в этом году вы определите со своим коллегой те мероприятия, которые должны совместно осуществить», - добавил он.

Президент Азербайджана также подчеркнул важность сотрудничества между тюркоязычными государствами. «Очень много инициатив было выдвинуто в последнее время и в плане политического взаимодействия, экономической интеграции и деятельности в сфере культуры, образования. И Фонд создан, и академия действует. Так что мы наполняем содержанием нашу работу», - сказал Алиев.

А.Азизов