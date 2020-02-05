Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8758 RUR   0.0269 GBR   2.2128 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.61 -0.50 Brent 53.96 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.02.2020 22:24

Совет Европы деградирует – президент Азербайджана

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в ближайшее время совершит визит в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В ближайшем будущем в Баку состоится заседание Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция и президент Реджеб Тайип Эрдоган будет нашим гостем», - сказал Алиев в среду, принимая в Баку главу турецкого МИД Мовлуда Чавушоглу.

Алиев выразил уверенность, что в 2020 году азербайджано-турецкие отношения будут успешно развиваться. «В прошлом году у нас были значительные успехи, мы совместными усилиями завершили прокладку газопровода TANAP до границы Европы. Кроме этого, успешно реализуются и другие проекты, в том числе будет развиваться железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», - отметил он.

Алиев также выразил признательность Турции за эвакуацию граждан Азербайджана из Китая. «Это еще одно проявление азербайджано-турецкого братства. Азербайджан высоко ценит эти действия», - добавил азербайджанский лидер.

Президент отметил, что Азербайджан и Турция оказывают взаимную поддержку в ПАСЕ. «К сожалению, Азербайджан 20 лет со стороны этой организации выбран мишенью, Турция – еще большее время. К сожалению, за этот период в Совете Европы идет процесс деградации, эта организация теряет свое значение на международном уровне, она не может влиять на процессы, протекающие в мире. Влияние организации находится на низком уровне и основной причиной этого являются двойные стандарты и несправедливость», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что в течение 20 лет эта организация исполняет различные политические заказы и Азербайджан выбран мишенью, «против нас распространяется ложь». «Они представляют Азербайджан как отсталую страну, позитивные процессы в Азербайджане не учитываются ими, они стараются только очернить Азербайджан и публикуют необоснованные, подтасованные доклады и принимают такие резолюции. Якобы в Азербайджане имеются политзаключенные, якобы в Азербайджане препятствуют демократическим процессам», - отметил он.

При этом президент Азербайджана отметил, что Совет Европы умалчивает о недемократических процессах, протекающих в Армении, в том числе аресты экс-президентов, журналистов за критику действующих армянских властей. «Почему такое происходит? Почему к Армении одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответы на эти вопросы, и хорошо бы было Совету Европы заняться этими вопросами. Совету Европы надо осудить действия полиции, насилия, убийства граждан со стороны полицейских в ряде ведущих стран СЕ, предъявить претензии правоохранительным органам этих стран. Мы этого не слышим, не видим по телевизору», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что сегодня Турция является одним из силовых центров и в Азербайджане этому очень рады. «Ни одна внешняя сила не может повлиять на Турцию, на Азербайджан», - сказал президент.

«Мы продолжим взаимную поддержку в Совете Европы, или на других платформах. Как вы отметили, двойные стандарты есть везде. К сожалению, есть организации, склоняющие голову перед идеологиями. Одной из таких организаций является Совет Европы. Мы новому генсеку, новому председателю заявили, что организация теряет позиции, нужно внести вклад в исправление ситуации. Но, к сожалению, ситуация сейчас такая, какая есть», - отметил, в свою очередь, глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что Азербайджан и Турция продолжат совместную борьбу против двойных стандартов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Азербайджана провел встречу с Чавушоглу Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным в связи с ситуацией в Идлибе Эрдоган отверг план Трампа по Ближнему Востоку Эрдоган исключил возможность своих переговоров с Хафтаром Эрдоган надеется на позитивные итоги берлинской конференции по Ливии Президент Турции не намерен прекращать поддержку правительства национального согласия в Ливии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]