Алиев вручил Чавушоглу орден Dostluq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в среду главе МИД Турции Мовлуду Чавушоглу орден «Dostluq» («Дружба»).

«У вас большие заслуги в развитии Турции, вас очень хорошо знают в Азербайджане, у нас вас уважают как друга Азербайджана. С учетом всех этих заслуг, вы награждаетесь орденом «Dostluq», - сказал Алиев в среду, вручая орден Чавушоглу.

«Для меня большая часть быть награжденным этим орденом», - сказал, в свою очередь, глава МИД Турции.

А.Азизов