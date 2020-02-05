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Внешняя политика 05.02.2020 22:44

Алиев вручил Чавушоглу орден Dostluq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в среду главе МИД Турции Мовлуду Чавушоглу орден «Dostluq» («Дружба»).

«У вас большие заслуги в развитии Турции, вас очень хорошо знают в Азербайджане, у нас вас уважают как друга Азербайджана. С учетом всех этих заслуг, вы награждаетесь орденом «Dostluq», - сказал Алиев в среду, вручая орден Чавушоглу.

«Для меня большая часть быть награжденным этим орденом», - сказал, в свою очередь, глава МИД Турции.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]