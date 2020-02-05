Алиев вручил Чавушоглу орден Dostluq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в среду главе МИД Турции Мовлуду Чавушоглу орден «Dostluq» («Дружба»).
«У вас большие заслуги в развитии Турции, вас очень хорошо знают в Азербайджане, у нас вас уважают как друга Азербайджана. С учетом всех этих заслуг, вы награждаетесь орденом «Dostluq», - сказал Алиев в среду, вручая орден Чавушоглу.
«Для меня большая часть быть награжденным этим орденом», - сказал, в свою очередь, глава МИД Турции.
А.Азизов
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