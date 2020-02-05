США считают Кипр ключевым игроком в развитии энергетики на востоке Средиземноморья - госдеп

Вашингтон рассматривает Кипр в качестве важнейшего участника развития энергетики Восточного Средиземноморья и предостерегает все стороны от действий, которые привели бы к росту напряженности в регионе, заявил заместитель госсекретаря США Фрэнсис Фаннон.

"Кипр играет крайне важную роль в новом энергетическом коридоре, который создается в регионе", - приводят его слова западные СМИ.

"Мы призываем все стороны не предпринимать провокационных действий, которые могли бы создать еще большую нестабильность", - отметил он.

СМИ отмечают, что такие заявления прозвучали до встречи в Никосии технических экспертов из Кипра, Греции и Израиля по вопросу безопасного бурения на газ: ранее эти три страны договорились о создании газопровода EastMed - проекта стоимостью $6,6 млрд - для доставки газа на рынки Европы.

В то же время Турция, не признающая Кипр государством и предъявляющая претензии более чем на 40% исключительной экономической зоны острова, ранее приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.

"Мы поддерживаем Республику Кипр в ее стремлении развивать ресурсы в ее исключительной экономической зоне", - заявил в свою очередь Фрэнсис Фаннон.

Тем временем министр энергетики Кипра Йоргос Лакотрипис приветствовал поддержку США проекта EastMed.

"На контрасте с этими положительными перспективами Турция действует как негативный фактор, продолжая незаконную разведку (газа - ИФ) в исключительной экономической зоне Республики Кипр, обостряя ситуацию с мая прошлого года и явственным образом нарушая международное право", - отметил он.

В декабре прошлого года издание The Hill сообщало, что американские конгрессмены намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром

The Hill поясняло, что комплекс подобных мер включен в принятый акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года ("Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 г."), объем которого исчисляется $1,4 трлн.

Цель инициативы - сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление партнерства с рядом стран в сферах безопасности и энергетики. При этом, заключает The Hill, эти меры будут направлены на ослабление позиций России в регионе.