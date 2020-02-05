США готовы соперничать с РФ за Центральную Азию, заявляют в Вашингтоне

Новая стратегия США в странах Центральной Азии предусматривает предоставление альтернатив странам, в которых исторически сильно влияние России, сообщила в среду на конференции в вашингтонском Фонде "Наследие" (Heritage Foundation) директор отдела Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Лайза Кертис.

"В том, что касается России, мы наблюдаем соперничество. У России всегда было колоссальное влияние на этот регион, и мы не ожидаем, что это изменится, но мы постараемся посоперничать с этим", - сказала она.

"Мы хотим предоставить альтернативы этим странам, мы хотим продолжать защищать, настолько, насколько мы можем, способность этих стран оставаться суверенными, независимыми государствами. Мы всегда поддерживали это с того момента, когда 25 лет назад они обрели независимость", - добавила Кертис.

Конференция "Стратегия США для Центральной Азии: Укрепление суверенитета и экономического процветания" приурочена к публикации новой стратегии Вашингтона для этого региона, рассчитанной на период 2019-2025 гг.