Более 50 человек госпитализированы после крушения самолета в Стамбуле

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на бывшего и. о. главы администрации этого города Али Ерликайю.
"По меньшей мере 52 пострадавших госпитализированы после несчастного случая", - цитируют СМИ его слова.
Ранее в среду турецкое издание "Сабах" сообщило, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа.
Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.
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