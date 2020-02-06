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Регион 06.02.2020 16:18

В Кремле назвали прогнозируемым решение сената США оправдать Трампа по делу об импичменте

Решение сената США оправдать Дональда Трампа по делу об импичменте было прогнозируемым, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать решение американского сената.

"Традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США. Подобное решение сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого даже не специалиста в американских делах", - ответил Песков.

"Конечно, для нас главное, чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки, в качестве главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо, и мы считаем, что как только перестанут российско-американские отношения класть на внутриполитический алтарь, тогда появится перспектива на нормализацию отношений", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]