В Кремле назвали прогнозируемым решение сената США оправдать Трампа по делу об импичменте

Решение сената США оправдать Дональда Трампа по делу об импичменте было прогнозируемым, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать решение американского сената.
"Традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США. Подобное решение сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого даже не специалиста в американских делах", - ответил Песков.
"Конечно, для нас главное, чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки, в качестве главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо, и мы считаем, что как только перестанут российско-американские отношения класть на внутриполитический алтарь, тогда появится перспектива на нормализацию отношений", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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