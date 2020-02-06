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СНГ 06.02.2020 16:28

Второй белорусский самолет с гуманитарной помощью для Китая прибыл в Пекин

Второй белорусский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с распространением в Китае нового типа коронавируса прибыл в Пекин, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии в четверг.

"Белорусский военно-транспортный самолет, доставляющий гуманитарную помощь Китайской Народной Республике, приземлился сегодня в аэропорту Пекина в 10.50 по минскому времени. Груз медицинского назначения успешно доставлен", - говорится в сообщении Минобороны.

Планируется, что самолет вернется в Белоруссию 9 февраля.

Как сообщалось, 30 января белорусский военно-транспортный самолет доставил в Пекин первый груз с гуманитарной помощью для профилактики коронавируса, в том числе медпрепараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции.

Белорусская сторона также заявила о готовности направить в Китай медперсонал для оказания консультационной помощи.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 6 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались более 560 человек, число заболевших превысило 28 тыс. человек (около 4 тыс. человек из них в тяжелом состоянии). Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось более 1,1 тыс. человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]