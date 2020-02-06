Власти в Багдаде и Эрбиле договорились о принципах формирования бюджета

Правительство Ирака в Багдаде и региональное правительство Курдистана достигли договоренностей об участии курдской провинции в формировании государственного бюджета в 2020 году, сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на иракское национальное агентство новостей Iraqi News.

В соответствии с этими договоренностями, власти провинции будут перечислять в государственную казну доходы от реализации 250 тыс. баррелей нефти в сутки, добываемых на территории региона.

В настоящее время бюджет страны находится на рассмотрении парламента.

В 2019 году бюджет в размере $112 млрд, также учитывавший вклад провинции, включал доходы от экспорта нефти в объеме 3,88 млн б/с при средней цене $56 за баррель.

В настоящее время Иракский Курдистан экспортирует приблизительно от 400 до 500 тыс. б/с.

Вместе с тем курдские лидеры заявили о том, что бюджетные перечисления начнутся лишь после того, как новый премьер-министр страны сформирует правительство. Президент Ирака Бархам Салех в субботу поручил новому премьер министру Мухаммаду Тауфику Аляуи, получившему поддержку крупнейших политических блоков иракского парламента, сформировать переходное правительство.

Sky News уточняет, что финансовые средства от Курдистана будут перечисляться в адрес иракской государственной компании по сбыту нефти SOMO.

В Иракском Курдистане имеют активные деловые интересы и проекты российские компании "Роснефть" и "Газпром нефть".

С осени прошлого года в Ираке проходят массовые акции протеста с требованиями борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. В ходе протестных акций, в результате которых погибли и пострадали несколько десятков тысяч человек, демонстранты блокировали работу нефтяных объектов.