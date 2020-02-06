Слуцкий надеется, что Трамп после завершения истории с импичментом станет более конструктивным в диалоге с РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отказ сената США объявить импичмент президенту Дональду Трампу не облегчит политическую обстановку с учетом приближающихся президентских выборов.

"Конечно, хотелось бы надеяться, что теперь Трамп будет более конструктивно настроен на нормализацию российско-американских отношений", - написал Слуцкий в Фейсбуке в четверг.

Он считает, что "две крупнейшие ядерные державы просто не имеют права иметь столь низкий уровень диалога, в том числе в вопросах стратегической стабильности".

Вместе с тем остается вопрос, "сможет ли президент США, наконец, остановить антироссийский маховик, раскрученный ещё администрацией его предшественника Барака Обамы, и действовать без оглядки на внутриполитическую конъюнктуру".

"Ведь впереди президентские выборы, и политическая борьба в стране будет только нарастать. Вопрос остается риторическим", - отметил Слуцкий.

По его словам, "затея с импичментом президента США, которого отчаянно добивались демократы, предсказуемо закончилась их поражением".

"Сенат США, где большинство составляют однопартийцы Дональда Трампа - республиканцы, его оправдал, а позиции действующего президента только усилились", - добавил глава комитета.

Американские сенаторы в среду признали Трампа невиновным в рамках слушаний по импичменту. Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.