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СНГ 06.02.2020 18:02

Слуцкий надеется, что Трамп после завершения истории с импичментом станет более конструктивным в диалоге с РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отказ сената США объявить импичмент президенту Дональду Трампу не облегчит политическую обстановку с учетом приближающихся президентских выборов.

"Конечно, хотелось бы надеяться, что теперь Трамп будет более конструктивно настроен на нормализацию российско-американских отношений", - написал Слуцкий в Фейсбуке в четверг.

Он считает, что "две крупнейшие ядерные державы просто не имеют права иметь столь низкий уровень диалога, в том числе в вопросах стратегической стабильности".

Вместе с тем остается вопрос, "сможет ли президент США, наконец, остановить антироссийский маховик, раскрученный ещё администрацией его предшественника Барака Обамы, и действовать без оглядки на внутриполитическую конъюнктуру".

"Ведь впереди президентские выборы, и политическая борьба в стране будет только нарастать. Вопрос остается риторическим", - отметил Слуцкий.

По его словам, "затея с импичментом президента США, которого отчаянно добивались демократы, предсказуемо закончилась их поражением".

"Сенат США, где большинство составляют однопартийцы Дональда Трампа - республиканцы, его оправдал, а позиции действующего президента только усилились", - добавил глава комитета.

Американские сенаторы в среду признали Трампа невиновным в рамках слушаний по импичменту. Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ТРАМП, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]