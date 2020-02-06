В ЕС поддерживают земельную реформу в Украине, но призывают правильно внедрить ее ради благополучия малых фермеров

Европейский Союз поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако она должна в первую очередь принести преимущества малым фермерам, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Что касается земельной реформы, то в соответствии с подсчетами Мирового банка, внедрение этой реформы может прибавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. ЕС поддерживает эти цели открытия рынков. Но есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг.

Маасикас обратил внимание на то, что, прежде всего, внедрение земельной реформы должно принести преимущества малым фермерам.

"Первое: внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и безусловно, должны быть обеспечены соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты ко вниманию и были соблюдены", - сообщил дипломат.

Вторым важным аспектом, по его словам, является приведение в порядок реестров.

"Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и что вы покупаете. Все, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов - это тоже та сфера, где ЕС предоставляет свою поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают", - добавил Маасикас.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.