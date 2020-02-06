Партия Пашиняна намерена вынести на референдум законопроект об изменении конституции Армении

Парламентское большинство во главе с партией премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" намерена вынести на референдум законопроект о конституционных изменениях, предполагающий отставку действующего главы Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна.

"Фракция "Мой шаг" не примет в первом чтении законопроект, а силой пункта 3 статьи 202 Конституции Армении предложит провести референдум по данному законопроекту. Это проявление прямой демократии. Мы верим нашему народу", - сказал на внеочередном заседании парламента в четверг депутат фракции "Мой шаг", автор законопроекта Ваагн Овакимян.

Пункт 3 статьи 202 Конституции Армении гласит, что если Национальное Собрание не принимает проект изменений конституции, то он может быть вынесен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг обсуждает вопрос об изменении одной статьи конституции в части, касающейся отстранения председателя Конституционного суда.

"В повестку включен один вопрос - изменение статьи 213 Конституции Армении. Все остальные вопросы, включенные ранее в повестку, сняты. Мы проголосовали против повестки", - сообщил журналистам руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян ранее в четверг.

По его словам, изменения в статью 213 Конституции предполагают отстранение от должности действующего председателя Конституционного суда и судей, назначенных до конституционного референдума 2015 года.

Он также отметил, законопроект о внесении изменений в Конституцию в четверг будет обсужден в первом чтении.

"Не знаю, отправят ли законопроект до обсуждения во втором чтении в Конституционный суд или нет. Закон обязывает отправку законопроекта в КС для получения заключения о его соответствии конституции", - сказал Марукян.

Ранее в четверг парламентское большинство Армении - фракция "Мой шаг", сформированная во главе с партией Пашиняна "Гражданский договор", отозвала законопроект о конституционных реформах, предполагающий отстранение от должности председателя и судей Конституционного суда (КС), и ряд других законопроектов.

По словам председателя постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, возникли технические проблемы, однако "антиконституционных положений в законопроекте не было".

В соответствии с опубликованным на сайте парламента проектом конституционных изменений, предполагается внесение изменений в статью 213 Конституции, в результате чего назначенных до конституционного референдума 2015 года судей и председателя Конституционного суда планируется отправить в отставку.

В обосновании проекта отмечалось, что кризис вокруг Конституционного суда создает "серьезный вызов демократии и суверенитету Армении".

Парламентская и внепарламентская оппозиция, ряд юристов заявили об опасности принятия подобных законов, направленных лишь на смещение с должности действующего председателя КС Товмасяна.

Ряд общественных организаций, действующих в сфере юриспруденции и конституционного права заявили, что принятие парламентом поправок повлечет за собой признаки таких преступлений, как "свержение конституционного строя" (статья 300.1 УК Армении) и "узурпация власти" (статья 300 УК Армении).

Как сообщалось, действующие власти Армении добиваются отставки председателя Конституционного суда. Ранее КС отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна. Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.