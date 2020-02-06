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Дальнее зарубежье 06.02.2020 17:20

В Париже из-за забастовки закрывают Эйфелеву башню и некоторые залы Лувра

В Париже в четверг закрыта для посетителей Эйфелева башня из-за забастовки сотрудников обслуживающей достопримечательность компании.

"Из-за движения национальной забастовки Эйфелева башня сегодня будет закрыта для посещения", - говорится на сайте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

В парижском Лувре также предупредили посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы - закрыты.

Между тем, на сайтах Центра Помпиду или Музея Орсе информации о том, что учреждения изменяют график своей работы из-за забастовки, пока нет.

В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в особенности наземного общественного транспорта.

Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В январе проект реформы был представлен правительству. Ожидается, что 17 февраля в парламенте начнется обсуждение этого проекта, в ходе которого в документ могут быть внесены поправки.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БАШНЯ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]