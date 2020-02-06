Зеленский пообещал превратить Украину в e-страну

Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость, в частности, обеспечить электронное голосование на президентских, парламентских и местных выборах.

"Вообще наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый", - заявил Зеленский во время презентации мобильного приложения "Дия" в четверг в Киеве.

По его мнению, "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину, а гражданам экономит время, деньги и нервные клетки.

На пути цифровизации есть препятствия - устаревшее законодательство, сопротивление чиновников, недостаточные мощности Интернета в Украине, отметил Зеленский.

"Но у нас есть самое главное - талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что 9 миллионов украинцев благодаря мобильному приложению "Дiя" теперь смогут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортных средств в своих смартфонах, к чему другие страны идут годами.

"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то подобное", - заметил он.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. В январе 2020 года в приложении уже стали доступны цифровые водительские права и цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дия" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет, сообщил на презентации разработчик мобильного приложения Мстислав Баник.

По его словам, Минцифры также разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цель правительства перевести в онлайн 100% государственных услуг до 2024 года, а в 2020 году запустить 50 наиболее популярных среди граждан Украины услуг. "Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт", - отметил Гончарук.