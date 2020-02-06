Air France-KLM продлила до 15 марта запрет на полеты в Китай и обратно

Европейская группа авиакомпаний Air France-KLM приняла решение продлить запрет на полеты на континентальную часть Китая и в обратном направлении, сообщают французские СМИ.
Подобное ограничение будет действовать до 15 марта.
"Начиная с 16 марта 2020 года Air France и KLM планируют возобновить полеты в Шанхай и Пекин и в обратном направлении", - приводят СМИ выдержки из заявления этой группы авиакомпаний.
В нем отмечается, что полностью восстановить авиарейсы по другим направлениям в КНР планируется к 29 марта.
В конце января эти авиакомпании приостановили полеты в континентальный Китай и в обратном направлении на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Многие авиаперевозчики из других стран мира также ввели такие ограничения. Среди них - канадская Air Canada, южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways.
Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.
По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 28 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.
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