Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8693 RUR   0.0271 GBR   2.2066 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.75 1.14 Brent 55.28 1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.02.2020 19:02

Air France-KLM продлила до 15 марта запрет на полеты в Китай и обратно

Европейская группа авиакомпаний Air France-KLM приняла решение продлить запрет на полеты на континентальную часть Китая и в обратном направлении, сообщают французские СМИ.

Подобное ограничение будет действовать до 15 марта.

"Начиная с 16 марта 2020 года Air France и KLM планируют возобновить полеты в Шанхай и Пекин и в обратном направлении", - приводят СМИ выдержки из заявления этой группы авиакомпаний.

В нем отмечается, что полностью восстановить авиарейсы по другим направлениям в КНР планируется к 29 марта.

В конце января эти авиакомпании приостановили полеты в континентальный Китай и в обратном направлении на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Многие авиаперевозчики из других стран мира также ввели такие ограничения. Среди них - канадская Air Canada, южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 28 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АВИАКОМПАНИЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Air France-KLM впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров Ryanair 28 сентября отменит 8% рейсов из-за забастовки бортпроводников в 6 странах Европы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]