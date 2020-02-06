Представители Киргизии и Таджикистана на встрече в Исфаре подтвердили стремление двух стран решить вопрос о делимитации границы

Межправительственная комиссия Киргизии Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы провела очередное заседание в таджикском городе Исфара, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.
"4-5 февраля в Исфаре состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран по делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы. В ходе заседания было отмечено, что между республиками имеется общее понимание и желание решить вопросы делимитации и демаркации государственной границы в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, правительственные делегации возглавили вице-премьеры Киргизии и Таджикистана Жениш Разаков и Азим Иброхим.
"Разаков, а также члены киргизской делегации находятся в Баткенской области для проведения дальнейших работ по решению приграничных вопросов", - добавили в пресс-службе.
14 января на границе в районе контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель" состоялась рабочая встреча вице-премьера Киргизии Жениша Разакова и вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима. По ее итогам стороны подписали протокол, согласно которому до 1 марта будут определены варианты взаимообмена территориями на участках Самаркандек и Кок-Таш.
Вместе с тем в четверг в киргизских СМИ появилась информация, о том, что власти Киргизии одобрили передачу 1,4 гектара земли в районе Самаркандека Таджикистану.
Правительство Киргизии не комментирует информацию о передаче территории на данном участке границы таджикской стороне.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился в 2017 году. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.
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