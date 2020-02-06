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Дальнее зарубежье 06.02.2020 18:52

Член Еврокомиссии отправился в США, чтобы обсудить торговлю

Член Европейской комиссии, курирующий вопросы торговли, Фил Хоган в четверг прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы торговли, сообщает агентство Bloomberg.

Хоган встретится с американскими официальными лицами, в том числе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Это вторая поездка Хогана в США менее чем за месяц.

По словам представителя Еврокомиссии, эти встречи - часть регулярных контактов на техническом и политическом уровне в рамках двусторонней трансатлантической повестки.

Трамп в 2018 году договорился с бывшим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начать переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС.

В январе 2020 года президент США заявлял, что, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле, то Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей.

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Тэги: США, ЕС, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]