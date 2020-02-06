Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Сочи 7 февраля - Кремль

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пройдут в Сочи 7 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.