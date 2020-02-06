Среднемесячная пенсия в Азербайджане увеличивается до 300 манатов

Страховая часть трудовых пенсий в Азербайджане в результате индексации увеличится на 16,6%, средняя пенсия увеличится на 14,5% - до 300 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве труда и социальной защиты населения.

«С 1 января 2020 года страховая часть трудовых пенсий в Азербайджане в результате индексации в соответствии с темпом роста номинальной заработной платы в Азербайджане в 2019 году вырастет на 16,6%. Индексация коснется 93% пенсионеров или около 1,12 млн человек», - отметили в министерстве.

В Минтруда сообщили, что дополнительные средства для финансирования роста пенсий составят ежемесячно 47 млн манатов или свыше 560 млн манатов в год. Данные средства будут выделены за счет доходов Государственного фонда соцзащиты.

«В результате среднемесячная пенсия увеличится с 262 до 300 манатов. Кроме этого, в соответствии с инфляцией за 2019 год, будет осуществлена индексация пенсионного капитала в страховой части пенсий. Рост данного параметра составит 2,6%», - сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации страховой части пенсий.

А. Мамедов