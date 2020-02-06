Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов

По итогам 2019 года чистая прибыль банка ВТБ (Азербайджан) достигла 4,7 млн манатов. Чистые процентные доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 39% и составили 8,2 млн манатов. Чистая процентная прибыль составила 3,8 млн манатов. Непроцентные доходы банка по итогам 2019 года равны 4,87 млн манатов.

Совокупный капитал банка составил 58 млн манатов, что на 9% больше по сравнению с 2018 годом. Нормативы достаточности совокупного капитала и капитала 1-го уровня равны 58,4% и 52,4% соответственно.

В течение года наблюдался положительный тренд в показателях как корпоративного, так и розничного бизнеса. Следуя требованиям рынка по поддержке реального сектора экономики, банк увеличил кредитование бизнеса по сравнению с прошлым годом. Так, кредитный портфель среднего бизнеса увеличился на 8%. Объем документарных операций банка вырос более чем в 4 раза.

Кредитный портфель физических лиц увеличился в 1,7 раз. Данный рост был достигнут за счет выдачи ипотеки и кредитов наличными, а также кредитных карт.

По итогам отчетного периода депозитный портфель банка составил 58,9 млн манатов, из которых 35 млн манатов – средства физических лиц, 23,9 млн манатов – средства юридических лиц.

За отчетный период банк продолжил работу по диджитализации банковских процессов. Так, на базе мессенджера социальной сети Facebook был запущен цифровой банк- чат Direct, который позволит клиентам оперативно производить банковские операции без визита в банк.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин заявил: «На протяжении года банк демонстрировал позитивную динамику по ключевым показателям. Нам удалось добиться стабильного роста как в работе с физическими лицами, так и юридическими. В настоящее время в банке разработана новая стратегия на 2020-22 гг., где одним из основных направлений является диджитализация банковских услуг. Шагая в ногу со временем, мы рассчитываем сделать максимально доступными продукты для клиентов в дистанционных каналах, и тем самым укрепить свои позиции на рынке банковских услуг как цифровой банк. Приоритетным направлением для нас остается поддержка реального сектора экономики. Банк планирует, посредством государственных субсидий предоставлять предпринимателям выгодные условия кредитования, и тем самым способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране».