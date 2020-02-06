Спрос на нефть в Китае упадет на 25% в феврале из-за распространения коронавируса - прогноз

Потребление нефти в Китае снизится на 25% в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса, парализовавшего туристический сектор и вынудившего производителей приостановить работу предприятий, прогнозируют отраслевые эксперты в КНР.
Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем 2019 года - такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления, пишет Financial Times.
Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в Китае в феврале прошлого года составило чуть меньше 13 млн б/с.
В то время как Пекин пытается взять под контроль распространение коронавируса, китайские нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с существенным снижением продаж. "Эпидемия нанесла тяжелый удар по нашему бизнесу", - говорит топ-менеджер одной из китайских нефтеперерабатывающих компаний.
Руководитель другой компании ожидает, что спрос на нефть в КНР в марте этого года будет, по крайней мере, на 10% ниже, чем годом ранее, если в ближайшие недели будет пройден пик заболеваемости.
По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 28 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.
"Высока вероятность того, что в феврале мы увидим падение спроса на нефть на 3-4 млн б/с, поскольку китайская экономика практически остановилась, - говорит аналитик Oxford Institute for Energy Studies Майкл Мейдан. - Производственная активность сократилась, пассажиропоток упал на 70%, движение грузового транспорта снизилось на 50%. Вопрос времени сейчас является ключевым. Что совершенно точно, так это то, что, по крайней мере, в ближайшие две недели в китайской экономике будет полное затишье".
Независимые китайские нефтепереработчики особенно страдают в сложившейся ситуации, они вынуждены сокращать объемы переработки, по крайней мере, наполовину, сообщил FT топ-менеджер одной из компаний.
По его словам, с конца января продажа нефтепродуктов упала на 90% из-за проблем с логистикой в результате ограничений для дорожного движения. В результате запасы продукции в этих компаниях увеличились более чем на 50%.
Потребление бензина и дизельного топлива в Китае в период празднования Нового года по Лунному календарю в этом году было почти на две трети меньше, чем годом ранее, сообщил газете еще один отраслевой топ-менеджер.
Средний показатель использования производственных мощностей среди независимых нефтеперерабатывающих компаний в китайском Шаньдуне - центре торговли нефтепродуктами - упал до 40-50%, что является рекордным минимумом, сообщили эксперты.
Встреча командующих НАТО и России в Баку послужит установлению мира и стабильности - президент Азербайджана
НАТО ценит вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом – генерал Уолтерс
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Карабахе
Среднемесячная пенсия в Азербайджане увеличивается до 300 манатов
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с жертвами при сходе снежной лавины в провинции Ван
Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
В ХАМАС назвали нападение на людей в Иерусалиме ответом на план Трампа по Ближнему Востоку
В Молдавии пока нет консенсуса по вопросу международного признания нейтралитета страны - глава МИД
В Париже из-за забастовки закрывают Эйфелеву башню и некоторые залы Лувра
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Прибыль банка ВТБ (Азербайджан) по итогам 2019 года составила 4,7 млн манатов
Владельцам карт Visa Platinum банка ВТБ (Азербайджан) доступна новая услуга чат-консьерж
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе