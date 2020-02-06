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ТЭК 06.02.2020 17:02

Спрос на нефть в Китае упадет на 25% в феврале из-за распространения коронавируса - прогноз

Потребление нефти в Китае снизится на 25% в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса, парализовавшего туристический сектор и вынудившего производителей приостановить работу предприятий, прогнозируют отраслевые эксперты в КНР.

Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем 2019 года - такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления, пишет Financial Times.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в Китае в феврале прошлого года составило чуть меньше 13 млн б/с.

В то время как Пекин пытается взять под контроль распространение коронавируса, китайские нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с существенным снижением продаж. "Эпидемия нанесла тяжелый удар по нашему бизнесу", - говорит топ-менеджер одной из китайских нефтеперерабатывающих компаний.

Руководитель другой компании ожидает, что спрос на нефть в КНР в марте этого года будет, по крайней мере, на 10% ниже, чем годом ранее, если в ближайшие недели будет пройден пик заболеваемости.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 28 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.

"Высока вероятность того, что в феврале мы увидим падение спроса на нефть на 3-4 млн б/с, поскольку китайская экономика практически остановилась, - говорит аналитик Oxford Institute for Energy Studies Майкл Мейдан. - Производственная активность сократилась, пассажиропоток упал на 70%, движение грузового транспорта снизилось на 50%. Вопрос времени сейчас является ключевым. Что совершенно точно, так это то, что, по крайней мере, в ближайшие две недели в китайской экономике будет полное затишье".

Независимые китайские нефтепереработчики особенно страдают в сложившейся ситуации, они вынуждены сокращать объемы переработки, по крайней мере, наполовину, сообщил FT топ-менеджер одной из компаний.

По его словам, с конца января продажа нефтепродуктов упала на 90% из-за проблем с логистикой в результате ограничений для дорожного движения. В результате запасы продукции в этих компаниях увеличились более чем на 50%.

Потребление бензина и дизельного топлива в Китае в период празднования Нового года по Лунному календарю в этом году было почти на две трети меньше, чем годом ранее, сообщил газете еще один отраслевой топ-менеджер.

Средний показатель использования производственных мощностей среди независимых нефтеперерабатывающих компаний в китайском Шаньдуне - центре торговли нефтепродуктами - упал до 40-50%, что является рекордным минимумом, сообщили эксперты.

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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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